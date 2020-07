Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Dario Massara ha commentato quello che sarà il Milan del prossimo anno con l’arrivo ormai certo di Ralf Rangnick. Ecco le sue parole:

“Per costruire qualcosa serve tempo. Al Milan ci sarà un’altra rivoluzione, si ricomincerà ancora da capo. Sarà anche un cambio di mentalità, Rangnick si occuperà di tutto, sarà il primo manager all’inglese in Italia. Il Milan è in fase di ripartenza per l’ennesima volta negli ultimi anni“.