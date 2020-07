Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, prossimo avversario in campionato del Milan, ha così parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic:

“Quando giocavo nell’Inter e lui nella Juve in campo abbiamo litigato, poi quando è venuto a Milano abbiamo fatto amicizia complice l’origine slava in comune. Non lo so cosa succederà l’anno prossimo, al di là di tutto l’amicizia rimarrà. Speriamo che domani abbia un occhio di riguardo verso di me che sono un povero malato (ride, ndr)”.