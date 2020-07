Milan a scoppio ritardato: il 69% dei gol è arrivato nel secondo tempo

Come mostrato nelle ultime partite, il Milan di Pioli è una squadra che non molla mai. A differenza degli anni scorsi, l’organico ha dimostrato una notevole maturità calcistica, riuscendo a mettercela tutta anche nelle situazioni di svantaggio, finendo spesso per rimontare l’avversario.

A confermarlo sono anche i numeri. I rossoneri, infatti, dei 48 gol messi a segno in campionato quest’anno ne ha effettuati ben 33 nel secondo tempo, ovvero il 69% del totale. Solo 15, invece, le reti nella prima metà di gara.