Brutte notizie in casa Milan. Nonostante il 2 a 1 del diavolo in casa del Sassuolo al termine della prima frazione di gioco, la squadra di Pioli può sorridere a metà, infatti, al 38′ è stato ammonito Theo Hernandez. Il terzino rossonero era diffidato: salterà l’Atalanta per diffida.