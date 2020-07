Milan-Atalanta, i convocati: Kjaer ce la fa, tornano Castillejo e Leo Duarte

Tra qualche ora, Milan e Atalanta scenderanno a San Siro per una sfida che si annuncia spettacolare. Pochi minuti fa, Stefano Pioli – fresco di conferma per i prossimi due anni – ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera. Alla fine, Kjaer ce la fa e giocherà dal 1′ minuto. Tornano anche Castillejo e Leo Duarte.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Duarte, Gabbia, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.