Milan-Atalanta, probabile formazione: uomini contati in difesa

Domani sera andrà in scena a San Siro la sfida tra Milan e Atalanta, gara importantissima per la corsa al quinto posto, i rossoneri infatti, in caso di vittoria, potranno momentaneamente superare la Roma. Stefano Pioli però dovrà fare a meno di alcuni pilastri della rosa tra cui: Romagnoli fermo a causa di un infortunio, Bennacer e Theo Hernandez squalificati contro il Sassuolo e Kjaer e Conti in dubbio a causa di un affaticamento accusato dopo il match di martedì. Ecco la probabile formazione:

Donnarumma G, Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt, Kessie, Biglia, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.