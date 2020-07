Milan-Bologna, le pagelle: la squadra di Pioli è una macchina perfetta, 5 gol al Bologna

DONNARUMMA 6 – Guanti puliti anche stasera, non poteva fare nulla sulla magia di Tomiyasu.

CALABRIA 7 – Pioli lo lancia titolare e stavolta non delude. È vero, il Bologna non si è praticamente mai vista in attacco, ma Calabria non ha concesso nessuno spazio…e nel finale trova anche il primo gol in stagione.

KJAER 7 – Piccola sbavatura sul retropassaggio a Donnarumma che porta alla punizione a due in area per gli emiliani, fortunatamente senza conseguenze. Per il resto, la solita partita solida del danese, una garanzia in difesa.

ROMAGNOLI 6.5 – Poteva certamente fare di più in copertura in occasione del gol di Tomiyasu, ma fatta eccezione per questi rari episodi, il capitano sbaglia poco e nulla.

T. HERNANDEZ 7.5 – Il treno francese va in bonus anche stasera, con l’assist per Saelemaekers. La fascia è sua, e Orsolini è costretto a rincorrerlo anche in difesa.

KESSIE 7.5 – L’ivoriano è in una forma straripante, e soltanto il palo impedisce il suo quarto gol consecutivo.

BENNACER 7.5 – Non ha sbagliato nulla. Migliore in campo stasera insieme a Calhanoglu. Fa il mediano, il regista e realizza anche la sua prima rete con la maglia del Milan.

SAELEMAEKERS 7 – Rientra dalla squalifica, viene schierato titolare e dopo dieci minuti realizza il suo primo gol in Italia, a termine di un’azione semplicemente perfetta dei rossoneri.

CALHANOGLU 8 – Partita semplicemente perfetta del turco, coronata dal suo settimo gol in campionato e l’ennesimo assist, questa volta per Bennacer. Migliore in campo.

REBIC 7.5 – Ritrova il gol, e che partita…ora la dirigenza deve soltanto preoccuparsi di riscattarlo.

IBRAHIMOVIC 7 – Non trova il gol neanche stasera, ma realizza un assist e mezzo: sul gol di Salemaekers il suo velo è la giocata di un vero campione, e poi manda in porta Rebic in occasione del 4-1. Un grande, grandissimo Ibra, che fa reparto anche da solo.

LEAO 6.5 – Entra nel secondo tempo e, come sempre, gioca meglio rispetto a quando viene schierato titolare. Trova anche l’assist per il gol del 5-1 di Calabria.

BONAVENTURA 6

KRUNIC 6

BIGLIA s.v.

COLOMBO s.v.

PIOLI 8 – Il suo Milan è ormai una macchina perfetta, che gioca il calcio attualmente più bello, concreto ed efficace del campionato. Niente da aggiungere, cinque gol anche ad un Bologna che arrivava a San Siro in grandissima forma e con un’ottima classifica. Chapeau.