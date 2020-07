Milan, Castillejo torna ad allenarsi in gruppo

Non solo brutte notizie alla ripresa degli allenamenti a Milanello questa mattina alla presenza del Presidente Scaroni, Gazidis, Maldini e Massara. Già detto dell’ infortunio al capitano Romagnoli che conclude anzitempo la stagione e dell’ affaticamento muscolare al suo compagno di reparto, Simon Kjaer, in dubbio per il match contro l’Atalanta di venerdi sera, come riferisce Sky, domani tornerà ad allenarsi in gruppo Samuel Castillejo, dopo l’infortunio subito lo scorso 1 luglio a Ferrara contro la Spal. Recupero importante per lo spagnolo, almeno per la panchina, in vista del match contro la Dea. Altra freccia nell’ arco di mister Pioli, fresco di rinnovo, in vista di un importante finale di stagione.