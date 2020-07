Milan, con Ricardo Rodriguez siamo ai saluti finali

Messe in archivio le ultime flebili speranze da quinto posto e alla vigilia dell’ ultima giornata di campionato, sono giornate calde per la programmazione della stagione 2020/21. In attesa di novità importanti sul fronte Donnarumma e Ibrahimovic, a Casa Milan sono ripresi gli incontri con procuratori e intermediari. Poco dopo le 14, ha varcato i cancelli di Casa Milan, Gianluca Di Domenico procuratore di Ricardo Rodriguez. Di ritorno dal prestito al PSV, il laterale svizzero, non rientra nei piani del futuro Milan di Pioli. In questi minuti si sta valutando la strategia ottimale che soddisfi il calciatore e il Milan. Rodriguez, dopo tre anni a tinte rossonere e con contratto in scadenza a giugno 2021, sembra destinato a lasciare definitivamente il Milan. Sarà inserito come contropartita in qualche trattativa come paventato qualche giorno fa o ceduto a titolo definitivo? Le parti sono a lavoro per trovare la soluzione migliore.