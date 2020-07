Milan, Donnarumma e Ibra volano da Raiola?

Sabato 25 luglio potrebbe essere una giornata da ricordare per tifosi rossoneri. Ci teniamo a sottolineare il “potrebbe”; condizionale d’ obbligo per non illudere nessuno ma in fondo sognare non costa nulla. “Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni” diceva Vincent Van Gogh. Chissà, magari sognando prima o poi il “dipinto” prende realmente forma. Ma proviamo a ricostruire questa giornata. “I’m just warming up”. È come ha scelto questa mattina di dare il “buongiorno” al mondo Zlatan Ibrahimovic. “La mia carriera finirà presto? Mi sto solo scaldando” è il succo del video messaggio di Zlatan che, come al solito, ha monopolizzato la mattinata di tifosi e addetti ai lavori. Un messaggio al Milan? Rinnova? Va via? Domande che sembravano via via perdere il proprio peso con il passare delle ore. E Gigio Donnarumma in tutto questo? Dopo le 200 partite con il Milan, un rigore parato al suo debutto da capitano della sua squadra del cuore, le sue dichiarazioni che trasudano milanismo e amore per questa maglia e questi colori, non fanno quasi più notizia. “Spero di riportare il Milan dove merita” ha dichiarato nel post match contro l’ Atalanta. E poi ancora “Devo essere fiero per quello che ho fatto e per quello che sto facendo. Darò il massimo per questa maglia”. Certo, parole che non hanno la stessa ridondanza del video di Ibra ma … proprio un video di Gigio ha fatto si che il cuore dei tifosi rossoneri andasse in modalità “sogno on”. Oggi pomeriggio, Donnarumma pubblica un video che riprende lui e Zlatan, sorridenti, imbarcarsi su un elicottero direzione … direzione? Bella domanda. La ricostruzione social della giornata porta alla concreta ipotesi di un viaggio in direzione Montecarlo. Ad aspettarli Mino Raiola e il loro futuro che, visto i sorrisi, messaggi e attaccamento a questi colori, sembra essere sempre più a tinte rossonere.