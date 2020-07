Milan, è boom di vendite per la nuova maglia Puma 2020/21

Come riporta l’ ANSA, fonti vicine alla società rossonera fanno sapere che la nuova maglia del Milan, presentata due giorni fa, ha avuto un inaspettato boom di vendite. Nei primi due giorni dal lancio, ha fatto registrare il +1700% nelle vendite rispetto allo stesso periodo della passata stagione. Sabato sera, in occasione dell’ ultima giornata di campionato contro il Cagliari, Donnarumma e compagni la indosseranno per la prima volta a San Siro. I tifosi per “apprezzarla dal vivo” dovranno pazientare ancora un po’ ma l’entusiasmo per la “nuova creatura” griffata Puma, c’è ed clamoroso.