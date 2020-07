Milan, Emerson o Dumfries? La scelta “corre” lungo la fascia

Ad un anno dal colpo Theo Hernandez, a Casa Milan si studia il clamoroso “bis”. Ormai non è più mistero il sogno della dirigenza rossonera di emulare i fasti del grande Milan che fu, partendo proprio dalla spinta dei terzini, “frecce importanti nell’arco” del team Pioli 2.0. Emerson Royal o Dumfries. È questo il dubbio amletico. Negli ultimi giorni pare che il terzino brasiliano classe 1999 , esploso nel Betis ma di proprietà del Barcellona, sia balzato in cima alle preferenze. Non a caso ieri c’è stato un incontro a Casa Milan con Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli, procuratori dell’agenzia Promoesport e procuratori del ragazzo. 30 milioni la richiesta blaugrana considerata eccessiva in via Aldo Rossi. Oggi il quotidiano Tuttosport riporta che il nome di Denzel Dumfries, il 24enne esterno olandese in forza al PSV Eindhoven, non è ancora tramontato. Qualità tecniche e un prezzo decisamente più abbordabile, circa 18 milioni, racconta il quotidiano torinese, potrebbero favorie il “controsorpasso” in salsa orange. Il Milan si rifà le ali e ci sarà da correre.