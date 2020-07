Il Milan Femminile ha annunciato il suo nuovo acquisto: dal Metz arriva la centrocampista Christy Grimshaw. La ragazza, super entusiasta del suo arrivo sotto le guglie del Duomo, ha espresso tutta la sua gioia tramite un post su Instagram: “Assolutamente felice di aver firmato per uno dei club più grandi del mondo…AC MILAN. L’attesa è finita, il calcio è tornato e non vedo l’ora di inziare. Ci vediamo presto in campo PS: il rosso è sempre stato il mio colore preferito”.