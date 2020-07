Milan, i convocati per la sfida contro la Lazio

Manca sempre meno al match delicatissimo in chiave Europa per i rossoneri e scudetto per la Lazio. Entrambe hanno bisogno di continuità e trovare punti per non perdere la scia. Direttamente dal sito ufficiale del Milan, questi sono i convocati per il big match:

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.