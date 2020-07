Milan, Ibrahimovic rinnoverà il suo contratto: pronto un ingaggio da 4 milioni più bonus

La svolta è arrivata con la conferma di Stefano Pioli. Da lì, anche per Ibrahimovic – dato fino ad allora per sicuro partente – è cambiato tutto. Lo svedese gioca bene, fa correre la squadra e convince. Tutto perfetto, ma manca ancora un tassello: il rinnovo del suo contratto, in scadenza al termine della stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la conferma dello svedese pare ormai cosa fatta. Mino Raiola e la società si devono ancora incontrare, ma dovrebbe già essere pronto un contratto da 4 milioni di euro più diversi bonus legati al numero di gol e di presenze, oltre che al rendimento della squadra in campionato e in Europa League.