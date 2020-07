Milan, il Siviglia riscatta Suso: gli andalusi si sono qualificati in Champions League

Lo scorso gennaio, Suso si è trasferito al Siviglia con la formula del prestito. All’interno dell’accordo, l’obbligo di riscatto da parte degli andalusi in caso di qualificazione alla prossima Champions League. A due giornate dal termine della Liga spagnola, la squadra dell’ex numero 8 rossonero si trova a +9 dalla quinta in classifica, il che vuol dire qualificazione aritmetica.

Ai rossoneri andranno 24 milioni di euro, registrando una plusvalenza di 23.6 milioni. Denaro importantissimo per le casse del Milan, che potrebbe reinvestire l’intera somma per portare in Italia Szoboszlai.