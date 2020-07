Milan, in questi giorni si discuterà con Raiola il futuro di Donnarumma. I dettagli

Ogni qual volta si accenna al rinnovo di Gigio Donnarumma si tocca un tasto dolente. Questa volta, le acque sembrano apparentemente calme, ma con Mino Raiola il condizionale è d’obbligo.

In particolare, secondo quanto riportato da Sky Sport, in questi giorni dovrebbe tenersi un incontro tra la dirigenza rossonera ed il procuratore salernitano per discutere, nuovamente, il rinnovo del proprio assistito, altrimenti in scadenza nel 2021. Questa volta, però, non ci sarà nessuna telenovela: sarà rinnovo o cessione.

Il tempo per cercare e raggiungere un accordo non è molto, in quanto questa sarà l’ultima finestra di mercato disponibile per vendere il ragazzo, che in caso di mancato rinnovo potrà liberarsi a zero già da gennaio.