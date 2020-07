Milan-Juve i precedenti: bianconeri dominanti negli ultimi anni

Milan e Juve si affronteranno a San Siro per l’ottantacinquesima volta in Serie A. Il bilancio totale favorisce di poco i rossoneri, vittoriosi 28 volte contro le 23 vittorie bianconere e ben 33 pareggi. Nonostante questo, a causa anche dei percorsi opposti vissuti dalle due squadre, negli ultimi anni la ‘Vecchia Signora’ ha quasi sempre dominato sul terreno del “Meazza”. Infatti, negli ultimi nove incontri, la Juve ne ha vinti 6, mentre i rossoneri solo 2. La scorsa stagione terminò 0-2 in favore dei bianconeri, grazie ai gol di Mandzukic e Ronaldo.

L’ultima vittoria rossonera risale ad ottobre del 2016, grazie al gol decisivo di Manuel Locatelli. Ma per trovare una vittoria con più di un gol di scarto a favore del Milan, bisogna risalire sino all’ultima giornata della stagione 09/10: netto 3-0 per il diavolo con i gol di Antonini e la doppietta di Ronaldinho. Fu anche la gara di addio al calcio giocato per Nelson Dida.

L’ultimo pareggio, invece, risale a quel famoso 1-1 del 25 febbraio 2012. Quella gara verrà ricordata per il famoso “goal di Muntari” che non fu assegnato a causa di una clamorosa svista da parte di Tagliavento ed il suo guardalinee.