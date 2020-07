Milan-Juve quarto atto: i rossoneri sfortunati contro i bianconeri in questa stagione

Domani sera al “Meazza” andrà in scena il quarto atto di Milan-Juventus in questa stagione. Le due squadre si sono incrociate nella semifinale di Coppa Italia, dove i due pareggi hanno premiato la squadra di Sarri. Nella partita di andata in campionato, invece, il Milan ha giocato a viso aperto contro una Juventus poco brillante, ma che grazie alla giocata di Dybala (domani grande assente del match insieme a De Ligt) riuscì ad ottenere i tre punti col minimo sforzo.

In tutte e tre le gare, la differenza tecnica e caratteriale si è quasi annullata. La squadra di Pioli ha giocato senza paura attaccando a pieno organico i bianconeri; mentre nell’ultimo incontro, nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Rebic, il diavolo ha saputo difendersi con ordine senza rischiare praticamente nulla. Il Milan, fino a questo momento, è sempre uscito penalizzato dalle sfide contro la Juventus, ma per quanto visto meritava miglior fortuna. Domani sera, al via la quarta battaglia, sperando che questa volta la sorte sorrida al Diavolo.