Questa sera il Milan affronterà a San Siro la Juventus in un big match che rischia di diventare cruciale per entrambe le squadre. Tra i rossoneri disponibili vi è soltanto un diffidato: si tratta di Romagnoli, che non ha ancora saltato neanche un minuto in questa stagione.

Il capitano del Milan dovrà stare molto attento: in caso di ammonizione salterebbe un’altra partita importantissima come quella di domenica prossima contro il Napoli dell’ex Gattuso.