Milan-Kjaer: domani scade la clausola del riscatto, il punto

Sono ore decisive per il futuro di Simon Kjaer al Milan. Domani, infatti, scadrà la clausola del diritto di riscatto al Siviglia. Il danese, che sta ben figurando in rossonero, vorrebbe continuare anche la prossima stagione con il diavolo mentre Gazidis sta facendo alcune valutazioni in merito all’ingaggio e all’età.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, il Milan sembra essersi convinto ed è pronto ad esercitare il diritto di riscatto al Siviglia, fissato a 3,5 milioni di euro per assicurarsi tutto il cartellino di Kjaer. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente degli aggiornamenti.