Milan, Leao accostato alla Fiorentina: la smentita del portoghese sui social

Rafael Leao e Lucas Paquetà alla Fiorentina, con Nikola Milenkovic e Federico Chiesa diretti verso il Milan. È questa l’indiscrezione lanciata nelle scorse ore da Sportmediaset, che ha parlato di un possibile doppio scambio che potrebbe fare comodo ad entrambe le società.

Come spesso capita in questi casi, uno dei diretti interessati ha utilizzato i social per smentire la notizia. Dopo la story polemica di Calhanoglu di qualche giorno fa, è ora il turno di Rafael Leao. Su Twitter, la pagina ‘TuttiTalenti’ ha pubblicato una scheda del gioiello ex Lille, accostandolo proprio alla Fiorentina. Il classe ’99 ha risposto con un’emoji abbastanza eloquente: una faccina che ride.