Milan occhio a Correa: l’argentino è una sentenza contro i rossoneri

Priva di Immobile e Caicedo, questa sera la Lazio si affiderà a Joaquin Correa per fronteggiare il Milan. Se è vero che la coppia squalificata ha messo a segno ben 37 reti in 66 gare, è anche vero che i rossoneri non possono dormire sogni tranquilli quando di fronte si ritrovano l’attaccante argentino. Correa, infatti, negli ultimi quattro confronti contro il Diavolo, ha segnato tre reti, tutte decisive, che hanno segnato le sorti dei rossoneri.

La scorsa stagione siglò la rete dello 0-1 a San Siro in Coppa Italia, che condannò il Milan all’eliminazione; mentre in campionato firmò il pareggio nei minuti di recupero, facendo perdere due punti vitali alla squadra di Gattuso in ottica Champions League. Quest’anno è risultato nuovamente decisivo all’andata, segnando la rete dell’1-2 che ha permesso ai biancocelesti di sbancare nuovamente San Siro. Correa, dunque, quando vede il Milan vede rosso: un monito particolare che i ragazzi di Pioli non dovranno sicuramente sottovalutare.