E’ già tempo di tornare in campo, infatti, alle 21.45 il Milan dovrà vedersela contro la SPAL nella gare valida per la ventinovesima giornata di Serie A. I rossoneri, oltre a provare a potare a casa i 3 punti, dovranno fare molta attenzione ai cartellini in vista della difficile partita di sabato contro la Lazio. I diffidati tra i rossoneri sono soltanto due : Romagnoli e Musacchio, attualmente infortunato.