Quella per Luka Jovic si prospetta come una vera e propria telenovela estiva di mercato. Nonostante i contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore siano stati molteplici, pare che nelle ultime ore si sia inserito anche il Monaco nella corsa per il serbo.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il punto di forza dei monegaschi risiederebbe nel tecnico Niko Kovac, che ha già avuto l’opportunità di allenare il giocatore durante la sua esperienza all’Eintracht Francoforte.