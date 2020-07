Dopo 6 mesi di prestito in Premier League, Pepe Reina è pronto a tornare al Milan per ricoprire il ruolo di secondo portiere, dietro Donnarumma. Con un post sul proprio profilo Twitter, l’Aston Villa ha voluto congedare l’ex portiere del Napoli con alcune parole di ringraziamento.

Experience and quality when we needed it most. 🙌

Gracias, @PReina25! 💜#AVFC pic.twitter.com/saxw9AWo6P

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 28, 2020