Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, il Milan sta seriamente valutando l’ipotesi Patrik Schick per l’attacco. L’attaccante ceco, di proprietà della Roma, vede di buon occhio il ritorno in Italia con la casacca rossonera. Per il centravanti la garanzia si chiama Ralf Rangnick, dirigente che lo ha aiutato quando è arrivato al Lipsia.

Il suo ingaggio è alla portata della società di via Aldo Rossi, dunque, la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni.