La stagione passata al Real Madrid sarà con ogni probabilità la prima ed ultima per Luka Jovic. L’attaccante non ha convinto la dirigenza delle Merengues ed ora è in cerca di un nuovo club.

Secondo Marca, però, il Milan non sarebbe l’unica pretendente. Oltre ai vari club inglesi, Chelsea e Leicester su tutti, si sarebbe recentemente aggiunto alla corsa per il serbo anche l’Hertha Berlino, deciso a far tornare in Bundesliga l’attaccante dei Blancos.