Milan, solo l’Atalanta ha fatto meglio dopo la ripresa

Il campionato del Milan pre lockdown si era chiuso con un’istantanea di un pomeriggio alquanto triste: San Siro deserto, incertezza su quanto stava per accadere a livello calcistico e globale, e un modesto Genoa che espugna la casa del Diavolo, con il sogno Champions definitivamente accantonato. Ma dai mesi difficili che hanno caratterizzato l’Italia e tutto il mondo, Pioli ha saputo tirare fuori il meglio da un gruppo giovane e motivato: difatti, dalla ripresa del campionato il Milan ha viaggiato a un ritmo Champions, con 27 punti in 11 partite. Solo l’Atalanta ha fatto meglio dei rossoneri con 30 punti, avendo tuttavia una partita in più; che il calcio post Covid abbia delle variabili che lo rendono differente da quello ‘normale’ è indiscutibile, ma va dato atto a Pioli che nessuna squadra le ha sfruttate come il Diavolo: si riparta da queste sicurezze per tornare a costruire un Milan competitivo.

Di seguito il dato sul rendimento delle 20 di Serie A dopo la ripresa:

1) *Atalanta 30 punti

2) Milan 27

3) *Inter 25

4) Roma 22

5) Juventus 20

5) Napoli 20

7) *Sassuolo 16

7) Fiorentina 16

7) Lazio 16

10) *Sampdoria 15

11) Udinese 14

11) *Hellas Verona 14

13) *Cagliari 13

14) Bologna 12

14) *Torino 12

16) Genoa 11

16) *Parma 11

18) Lecce 10

19) Brescia 8

20) SPAL 2

*=Una partita in più