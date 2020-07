Milan, sotto esame la dirigenza rossonera: in bilico anche Gazidis

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Elliot sta facendo alcune valutazioni sull’operato della dirigenza rossonera. Ormai quasi certa la conferma di Paolo Maldini, così come quella di Moncada. Sembrano invece in bilico le posizioni di Frederic Massara e Almstadt.

Ma non solo. Sempre stando a quanto riferisce il quotidiano, la prossima stagione sarà fondamentale anche per il futuro di Ivan Gazidis e di tutti i dirigenti dell’area commerciale. Nel caso non arrivassero risultati – né sul campo né a livello di sponsor – Elliot potrebbe pensare ad alcuni cambiamenti, compresa la posizione del manager sudafricano.