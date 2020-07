Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio non ci sono buone notizie dall’infermeria rossonera. Mister Pioli, infatti, dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli fino a fine stagione. Il capitano rossonero ha riportato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro.

Fortunatamente non c’è nulla di grave per Simon Kjaer, infatti, il difensore danese ha riportato un semplice affaticamento muscolare: resta però in dubbio per la gara contro l’Atalanta.