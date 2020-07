Tramite il suo account su Twitter, il terzino rossonero Theo Hernandez ha voluto dare il benvenuto in Serie A ad Achraf Hakimi, neo acquisto dell’Inter ed ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid: “Ci vediamo presto in Serie A e nei futuri derby“.

Non si è fatta attendere la risposta dell’esterno marocchino, che ha ribattuto con un secco: “Ci vediamo presto“.