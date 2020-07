Gianluigi Donnarumma, nella gara vinta dai rossoneri 0-3 contro la Lazio, ha mantenuto per la dodicesima volta in stagione la porta imbattuta. Il numero 99 rossonero è primatista di clean sheet in Serie A: dietro di lui ci sono Szczesny (Juventus) e Musso (Udinese) entrambi fermi a 10.