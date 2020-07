Milanello – Giornata di premiazioni, annunci, riflessioni e … “volti scuri”

Giornata ricca di momenti interessanti in quel di Milanello. Come riporta l’ inviato Sky, Manuele Baiocchini, la mattinata è iniziata alle 10.30 alla presenza del Presidente Scaroni, Gazidis, Maldini e Massara, giunti nel centro sportivo di Carnago per premiare con una targa celebrativa, Gigio Donnarumma, per le sue 200 presenze con la maglia del Milan. “Stefano Pioli confermato per risultati e stile di gioco” così l’ AD Aivan Gazidis ha esordito per spiegare alla squadra, prima dell’ inizio dell’ allenamento, le motivazioni che hanno spinto la società a confermare in panchina Stefano Pioli. Al termine dell’ annuncio un abbraccio sentito e sincero tra Gazidis e Pioli è stato accompagnato dall’ applauso fragoroso della squadra,legatissima al tecnico emiliano. Il futuro di Maldini e Massara sembra andare verso una logica conferma nonostante alcune voci parlino di un Maldini che scioglierà la riserva a fine campionato. Dubbi sul futuro di Zlatan Ibrahimov che a fine allenamento, come riporta l’inviato di Sky sport, lascia il centro sportivo scuro in volto. Si aspettava un colloquio con Gazidis? L’estate del Milan è appena iniziata. Sarà lunga e molto calda.