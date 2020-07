TS – Milenkovic-Milan, Pioli punta forte sul serbo

Il Milan vuole rifarsi il look in difesa: nonostante le ottime prestazioni di Kjaer e Romagnoli, il Milan ha bisogno di altri centrali per la prossima stagione, visto che Musacchio, Duarte e Gabbia vanno valutati con attenzione per confermarne la permanenza. Il nome in cima alla lista, secondo Tuttosport, è quello di Nikola Milenkovic, centrale difensivo adattabile anche terzino, di grande temperamento e tecnica.

Pioli lo adora, avendolo allenato anche a Firenze, e conta su di lui. La richiesta dei viola è di 30 milioni, con le due società che si sono incontrate per parlarne, avendo anche in comune l’interesse di Ante Rebic, sul quale la Fiorentina ha un 50% sulla futura rivendita, e chissà che non sia questa la chiave della trattativa. Inoltre ai rossoneri piacciono anche Todibo del Barcellona e Wesley Fofana.