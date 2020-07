MTV – Saelemaekers: “Oggi è un giorno molto importante per me, Ibra ha recuperato”

Alexis Saelemaekers ha parlato della partita e della squadra ai microfoni di Milan TV, nel pregara di Spal-Milan. Le sue parole:

Sul riscatto del Milan del suo cartellino e sulle emozioni che ha provato: “E’ un giorno molto importante per me. E’ qualcosa che ho fortemente voluto. Sono molto contento per la mia famiglia che mi supporta costantemente. E’ un giorno molto importante per me e sono molto felice di far parte di questa squadra“.

Sulla partita di oggi e su quello che si aspetta: “Credo che dovremo confermare la prestazione contro la Roma. Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo guadagnato confidenza anche in vista delle prossime partite ad esempio contro la Lazio o Juventus che affronteremo nelle prossime settimane“.

Sul ritorno di Ibrahimovic in squadra: “Ibrahimovic è il più forte giocatore della squadra, la sua esperienza e il suo talento potranno aiutarci nell’affrontare questa partita e il resto del campionato. Lui è tornato veramente bene dall’infortunio e potrà dare un grande contributo oggi“