Con l’Espanyol retrocesso in seconda divisione spagnola, secondo il Mundo Deportivo, il futuro di Marc Roca sarebbe lontano da Barcellona. Il centrocampista ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, anche se il club catalano è consapevole dell’ assenza di squadre pronte a sborsare quella cifra per il giocatore. Il Milan, che ha già incontrato gli agenti di Roca nei giorni scorsi, sembrerebbe in vantaggio sulla concorrenza formata perlopiù da squadre inglesi.