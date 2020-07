Napoli, Demme: “Con Rangnick il Milan può ottenere ottimi risultati”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Diego Demme, centrocampista del Napoli (prossimo avversario del Milan in campionato), ha parlato del momento dei rossoneri e di Ralf Rangnick. Ecco le sue dichiarazioni:

“Conosco bene il Milan e so che gioca molto bene, in questo momento noi stiamo bene e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Rangnick al Milan? Potrebbe portare tante belle cose ai rossoneri, cerca di trovare il massimo in tutto quello che fa, non solo nel calcio. Sono convinto che grazie a lui possono ottenere ottimi risultati“.