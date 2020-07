Napoli-Milan, le pagelle: i rossoneri escono con un punto dal San Paolo al termine di una bella partita

DONNARUMMA 5 – Commette l’errore in occasione del primo gol del Napoli, facendosi sfuggire il pallone, mentre sul secondo gol viene ingannato da una deviazione ravvicinata di Romagnoli.

CONTI 5 – Brutta partita del terzino, che soffre le incursioni di Insigne e, soprattutto, di Mertens.

KJAER 6.5 – Altra buona prestazione del danese, ormai una garanzia per la squadra di Pioli.

ROMAGNOLI 5.5 – Poteva certamente fare meglio sul gol di Di Lorenzo, ma anche sulla sua deviazione in occasione del raddoppio del Napoli.

T. HERNANDEZ 7.5 – Migliore in campo insieme a Kessie, quando parte sulla fascia nessuno riesce a fermarlo. Mezzo voto in più per lo splendido gol.

KESSIE 7 – L’uomo più in forma tra i rossoneri, altra super partita coronata dal secondo gol consecutivo, questa volta su rigore.

BENNACER 6.5 – Grandissima verticalizzazione per Rebic in occasione del gol del vantaggio rossonero, sempre attento anche in copertura.

PAQUETA’ 5 – Passo falso del brasiliano, che non entra mai in partita e infatti viene sostituito all’intervallo.

CALHANOGLU 5.5 – La stanchezza si fa sentire, il turco stasera è meno lucido rispetto alle ultime uscite.

REBIC 5.5 – Fa un grande assist per il bellissimo gol di Theo, però poi è più impreciso del solito per tutto il resto della partita.

IBRAHIMOVIC 5.5 – Non il solito Ibra, ma pur sempre una presenza importante in mezzo al campo. Esce stizzito dal terreno di gioco al momento della sostituzione.

SAELEMAEKERS 4.5 – Questa volta la troppa frenesia gli gioca un brutto scherzo: entra in campo nel corso del secondo tempo e nel finale, nel giro di cinque minuti prende una doppia ammonizione e lascia il Milan in dieci.

BONAVENTURA 6.5 – Entra in campo dopo il 2-1 del Napoli, riesce a rianimare i rossoneri e si procura il rigore del pari.

LEAO 6 – Può certamente fare di più, ma intanto ci prova, e si fa valere in mezzo al campo anche fisicamente.

KRUNIC s.v.

PIOLI 6.5 – Il Milan chiude questo tour de force contro le big con 3 vittorie (Roma, Lazio e Juve) e un pareggio stasera contro il Napoli di Gattuso: non si poteva chiedere di più a questa squadra. L’unico rimpianto sono i due gol subiti stasera, evitabilissimi.