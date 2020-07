Nuovo colloquio Milan-Eintracht per Rebic e Andrè Silva

Il Milan è intenzionato a riscattare Rebic e, secondo la Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani è in programma un appuntamento telefonico con l’Eintracht Francoforte. L’incontro di mercoledì con l’agente del croato, Fali Ramadani, ha fatto emergere la volontà del giocatore di restare a Milano anche se il Milan non ha diritti di riscatto così come non ne ha l’ Eintracht su Andrè Silva. Il valore dei due attaccanti si aggira sui 25 milioni ma il Milan non sembra favorevole visti i quaranta sborsati per il portoghese nell’estate 2017. L’opzione più probabile sembra, invece, quella del rinnovo dei due prestiti fino al 2022 e il prolungamento del contratto dei due giocatori fino al 2023 in modo tale che lo scambio avvenga a prezzi più accessibili.