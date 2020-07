Oscar Rodriguez, qualità e talento a servizio del Milan futuro

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Esattamente un mese fa, Renè Ramos, agente del talento spagnolo nativo di Talavera della Reina, Oscar Rodriguez, rilasciò un’ intervista al portale calciomercato.com, ripresa dalla nostra redazione, e a domanda sul Milan dichiarò: “Perché no? Il Milan è sempre un grandissimo club con una grande tradizione”. I rumors sono inisistenti intorno al talento merengues (ultime due stagioni in forza al Leganés) classe 1998 in orbita Milan. È proprio di queste ore la notizia del quotidiano spagnolo, El Mundo Deportivo, secondo il quale la “dirigenza milanista avrebbe avviato i negoziati con il Real Madrid” (cit.) Sempre dalla Spagna parlano di un Real Madrid ben disposto a privarsi del suo talento “canterano” ad una cifra abbordabilissima per le casse del Milan (si parla di 15/20 milioni), pur riservandosi il diritto di “recompra”. Un classico nei negoziati con il Real Madrid. Oscar Rodriguez è un trequartista dal talento puro, il Milan setaccia il mercato per alzare il tasso tecnico della propria rosa. Un puzzle che si arricchisce sempre più di tasselli importanti in attesa del “terzo indizio” per avere la prova che “questo matrimonio s’ha da fare”.