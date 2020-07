Paquetà: “Ora sento più fiducia, con Ibrahimovic siamo più forti”

Lucas Paquetà ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport24, nella quale ha parlato del suo momento personale, della squadra e di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

“Il mio momento? Questo sono io, questo è Paquetà. Adesso c’è più fiducia, da parte del mister e dello staff, sono più tranquillo per lavorare bene, sono concentrato in partita, penso a fare il mio massimo. Ibrahimovic? E’ un grande calciatore, ha una storia incredibile, in campo dà grandi motivazioni, con lui possiamo essere più forti. La prossima partita? Con la Juventus abbiamo fatto una grande partita in Coppa Italia, adesso è tornato Ibra che è fortissimo, siamo fiduciosi, pensiamo di poter vincere “.