Causa infortunio, il brasiliano Lucas Paquetá non è potuto scendere in campo nella gara contro il Parma. L’ex Flamengo ci ha però tenuto a rassicurare i tifosi riguardo le sue condizioni attraverso una story su Instagram. Ecco le sue parole:

“Ringrazio tutti per i messaggi, nell’esame non c’era nulla di grave, solo un’infiammazione! Continuo la riabilitazione per essere pronto per la prossima partita”.