Carlo Pellegatti, intervenuto a Tutti Convocati su Radio24, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole:

“Più che le sue frasi, contano il suo modo di giocare, il suo modo di essere carismatico. E non lo dico io, ma la direzione tecnica. La priorità per il Milan non sono i nomi tipo Roca o Dumfries, ma il rinnovo suo e di Donnarumma“