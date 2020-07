Pioli a MTV: “I ragazzi hanno dato tutto, sabato sera dobbiamo finire bene”

L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del match contro la Sampdoria. Le sue parole:

Sulla squadra: “Stiamo facendo delle prestazioni di alto livello, anche se secondo me oggi si poteva chiudere prima la partita. Però c’è soddisfazione sicuramente, dobbiamo tenere duro perché ne manca ancora una. I ragazzi hanno dato tutto ed è durissima, sabato sera dobbiamo dare tutto e finire bene”.

Vincendo contro il Cagliari arriveremmo a quota 41: “È l’obiettivo che ci siamo dati con la squadra. La nostra cavalcata è ripresa a gennaio per vari motivi, è stato un lungo periodo che ci ha visto vicino a livello di prestazione alle squadre più forti del campionato. Questi valori dovremmo metterli in campo sabato sera e poi assolutamente per tutta la prossima stagione. È una squadra che sta bene e ha valori importanti”.

Su Ibra: “Zlatan sta facendo tutto e molto bene, è diventato un punto di riferimento per la nostra manovra offensiva, sia per la sua capacità realizzativa e sia per come manda in porta i compagni. Uno dei nostri problemi riguardava la capacità di finalizzare, adesso abbiamo trovato convinzione e qualità che ci permette di chiudere le partite”.

Su Calabria: “Un affaticamento lo ha avuto, dovremo valutare nei prossimi giorni. C’è poco tempo per recuperare“.