Pioli in conferenza: “Altra grande vittoria, abbiamo dimostrato di avere qualità”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine dell’incredibile rimonta che ha visto il suo Milan trionfare 4-2 contro la Juventus:

“Siamo stati bravi a lavorare con volontà e disponibilità, dovevamo rimediare a qualche errore o pausa nel campionato, dovevamo dimostrare di avere delle qualità. Abbiamo voglia di stare in campo insieme, continuiamo così perchè le prossime gare saranno impegnative. E’ stata la nostra serata migliore, non possiamo non pensare a ciò che dobbiamo ancora fare. Calhanoglu? A livello muscolare sta meglio ma doveva dosare il minutaggio, ho provato a giocare con i 2 attaccanti per forzare la profondità. Peccato per i due gol presi poi dopo abbiamo fatto una vittoria importante. Dove può arrivare questo Milan? Deve giocarsi ogni gara al massimo con volontà e determinazione“.