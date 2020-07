Probabili formazioni, Lazio-Milan: Pioli punta su Leao, Inzaghi col 3-5-2

Poco più di 24 ore e il Milan tornerà in campo per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi. All’andata è finita 2-1 per i biancocelesti, che vorranno confermarsi anche allo Stadio Olimpico. I rossoneri cercano punti preziosi per la corsa all’Europa, dopo il brutto stop a Ferrara. Problemi in attacco per Inzaghi, che dovrà fare a meno sia di Immobile che di Caicedo.

Milan, occasione per Leao e torna Bonaventura

La squadra di Stefano Pioli adotterà alcuni cambi rispetto alla formazione che ha pareggiato all’ultimo contro la SPAL. In porta ovviamente giocherà Donnarumma, che davanti a sé ritroverà Conti e Kjaer a completare il reparto formato da Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana scelta (quasi) obbligata, con Kessié e Bennacer davanti alla linea difensiva. Davanti non ci sarà Castillejo infortunato, al suo posto dovrebbe giocare Paquetà, con Bonaventura e Calhanoglu sulla trequarti. Possibile sorpresa in avanti, con Rebic che riposerà e lascerà il suo posto a Rafael Leao.

Lazio, 3-5-2 con Correa e Luis Alberto in attacco

La Lazio di Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Ciro Immobile a più di un anno dall’ultima volta. Mancherà anche Caicedo, l’altra punta a disposizione dei biancocelesti. Per affrontare il Milan, la squadra seconda in classifica scenderà in campo con un 3-5-2 che vedrà Strakosha tra i pali, con Patric, Acerbi e Radu nella difesa a 3. Linea a 5 di centrocampo formata da Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic e Jony, mentre in attacco giocheranno Correa e Luis Alberto.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony, Correa, Luis Alberto. All. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu, Leao. All. Pioli