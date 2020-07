Probabili formazioni, Milan-Cagliari: Pioli conferma l’11 di Genova, manca Rebic

Ormai i giochi sono fatti: il Milan si è posizionato al sesto posto in classifica e dovrà disputare i preliminari di Europa League, prima di poter accedere alla fase a gironi. Un traguardo che lascia l’amaro in bocca, visti i pochi punti di distanza dalla Roma, ma di cui non ci si può lamentare, considerando l’intero arco della stagione.

Per l’ultima di campionato contro il Cagliari, Pioli confermerà molto probabilmente la stessa squadra delle ultime settimane. Una sorta di passerella per i protagonisti dell’incredibile cavalcata post lockdown, con l’unica assenza di Rebic per squalifica. In porta ci sarà Donnarumma, davanti a lui difesa a 4 formata da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. In mediana confermatissimi Kessié e Bennacer, mentre davanti c’è un solo dubbio. Se Calhanoglu non è in discussione, e Leao giocherà quasi sicuramente al posto di Rebic, Pioli starebbe pensando di inserire Castillejo dall’inizio, ma al momento Saelemaekers rimane in vantaggio. Unica punta Zlatan Ibrahimovic, l’uomo della svolta che nella prossima settimana metterà nero su bianco il suo rinnovo di contratto.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano. All. Zenga