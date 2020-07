Probabili formazioni, Milan-Juventus: Calhanoglu ce la fa, bianconeri senza Dybala e De Ligt

Domani sera si gioca l’ennesimo atto di Milan-Juventus, che in questa stagione si sono già sfidate anche in Coppa Italia. I rossoneri di Pioli arrivano da un periodo molto positivo, coronato dal 3-0 in casa della Lazio. La Juventus continua a macinare punti ed è pronta alla volata finale per il nono scudetto consecutivo, ma dovrà fare a meno di De Ligt e Dybala squalificati.

Milan, squadra che vince non si cambia

Il Milan di domani sera, con molta probabilità, sarà lo stesso che ha dominato contro la Lazio sabato sera. Pioli ha trovato le sue certezze e, almeno da quanto filtra, non cambierà praticamente nulla. Tra i pali ovviamente ci va Donnarumma, che avrà davanti a sé la linea a 4 collaudata con Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana confermato il duo Bennacer-Kessié, che agirà dietro al positivo Saelemaekers, a Bonaventura (in vantaggio su Paquetà) e Calhanoglu. Davanti spazio a Zlatan Ibrahimovic, con Rebic pronto a subentrare nel secondo tempo.

Juventus, tra assenze e scelte obbligate

Sarri dovrà fare a meno di due pedine fondamentali nel suo scacchiere tattico: De Ligt e soprattutto Paulo Dybala, che ha nel Milan una delle sue vittime preferite. Per continuare la striscia positiva, i bianconeri si affideranno a delle scelte quasi obbligate. In porta ci va Szczesny, con la difesa formata da Cuadrado, Rugani, Bonucci e Danilo. A centrocampo spazio a Rabiot, Bentancur e Matuidi, col promesso sposo del Barça Pjanic in panchina. In attacco, insieme a Cristiano Ronaldo, dovrebbero partire Bernardeschi e l’ex Gonzalo Higuain.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Kessié, Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu, Ibrahimovic. All. Pioli

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo, Rabiot, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri