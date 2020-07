Probabili formazioni, Sampdoria-Milan: tornano Theo e Bennacer, dubbio Saelemaekers-Castillejo

Domani sera si torna in campo per Sampdoria-Milan, una partita fondamentale per il cammino rossonero. La squadra di Pioli è ancora in corsa per il quinto posto – che varrebbe la qualificazione diretta ai gironi di Europa League – ma ormai le possibilità sono veramente poche. Alla Roma, infatti, basterà una vittoria tra domani contro il Torino e sabato contro la Juventus.

Per la partita del Ferraris di Genova, Stefano Pioli potrà riavere a disposizione alcuni elementi fondamentali nello scacchiere tattico. In porta ci sarà Donnarumma, che avrà davanti a sé la linea a 4 formata da Calabria (Conti non ancora convocato), Kjaer in mezzo con Gabbia e il rientrante Theo Hernandez a sinistra. In mediana torna Bennacer, che potrà nuovamente far coppia con Kessié. Davanti dovrebbero essere confermati tutti, con l’unico ballottaggio tra il convincente Saelemaekers e Castillejo, che sta recuperando la condizione dopo lo stop delle ultime settimane.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli